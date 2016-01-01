

أستون مارتن تكشف عن السيارة فانتاج رودستر 2021 أستون مارتن تكشف عن السيارة فانتاج رودستر 2021

تستخدم أستون مارتن الاسم "فانتاج" لمجموعة واسعة من الطرازات تشترك كلها في كونها سيارات ذات أداء عالٍ وتصميم رياضي، وهي تكشف الآن عن السيارة فانتاج رودستر بهاتين الصفتين، وهي سيارة مكشوفة تتيح لراكبها ليس فقط الانطلاق بسرعة عالية، بل أيضًا التمتع بالهواء والشمس وضوء القمر.



تأتي السيارة بمحرك أستون مارتن سعة 4 لترات مزود بشاحن تربو مزدوج، وهو قادر على إنتاج 510 أحصنة مع عزم دوران 685 نيوتن متر، وهو يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ZF من ثماني سرعات، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/ س في 3.7 ثانية فقط، وتنطلق بسرعة قصوى تبلغ 305 كم/ س.



وتطل السيارة فانتاج بتصميم رياضي، بدايةً من مقدمتها المنخفضة التي تكاد تلامس الأرض، والسبليتر الأمامي المصنوع من ألياف الكربون، والذي يساعد على تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة، مرورًا بالشبكة الأمامية الواسعة والانتفاخات أعلى العجلتين الأماميتين، وانتهاءً بالخطوط المحفورة على جانبي السيارة والمؤخرة المرتفعة قليلاً.

في الداخل –إذا جاز لنا أن نقول ذلك عن سيارة مكشوفة- تطالعنا عجلة القيادة الرياضية مسطحة القاعدة، والتي قد تذكّرك بعجلات قيادة سيارات السباق، مع كونسول وسطي يميل قليلاً ناحية السائق لتكون كل الأزرار وأدوات التحكم في متناول يده.







