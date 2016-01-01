

لقلة المعروض منها.. رفع سعر رينو داستر 2021 بهذه القيمة لدى التجار لقلة المعروض منها.. رفع سعر رينو داستر 2021 بهذه القيمة لدى التجار

بعد تقديمها في السوق المصري منذ فترة وجيزة جدا، شهدت سيارة رينو داستر 2021 ارتفاع في سعرها، وذلك بالرغم من طح وكيل رينو هذا الموديل بتخفيضات سعرية وتقديمه بأسعار أقل من موديل 2020.



وارتفع سعر هذه السيارة لدى عدد من تجار السيارات نتيجة لزيادة الطلب على موديل 2021 وقلة المعروض منه بالسوق المحلي، حيث بلغت هذه الزيادة 5000 جنيه، ويتقاضاها التجار من العملاء لتسليمهم السيارات فورا بدون انتظار دورهم في قوائم الحجز.



جدير بالذكر أن وكيل رينو يقدم داستر 2021 رسميا بهذه الأسعار:

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- فئة أولى بسعر 278 ألف جنيه (24 ألف جنيه أقل عن موديل 2020).- فئة ثانية بسعر 302 ألف جنيه (16 ألف جنيه أقل عن موديل 2020).- فئة ثالثة بسعر 336 ألف جنيه (5 ألاف جنيه أقل عن موديل 2020).وتشترك هذه الفئات الثلاثة في لنفس المحرك، وهو مكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 115 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.أما بالنسبة لتجهيزات الفئة الثانية فتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- سنسور خلفي لركن السيارة.- مثبت سرعة.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي GPS.- مرايات جانبية كهربائية.وتشمل تجهيزات الفئة الثالثة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات باطواق (جنوط) رياضية بمقاس 17 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كاميرا خلفية.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.