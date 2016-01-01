كيف تتعامل مع غضب طفلك

إنه أمر صعب لكل من الوالدين والأطفال عندما يعاني الطفل من الغضب فيصاب بعض الأطفال بالإحباط بسهولة وينفجرون بسبب أحداث تبدو بسيطة ويصرخون حتى أنهم قد يصبحون عدوانيين.
ووفقا لموقع momguied إذا كان طفلك يعاني من نوبات غضب ، وخاصة إذا كان غضب طفلك يتعارض مع علاقاته ونوعية حياته ، فمن المهم أن تعلمه المهارات التي يحتاجها للتعامل مع مشاعره بطريقة صحية ويمكن أن تكون إرشادات أخصائي الصحة العقلية مفيدة.
علم طفلك ماذا يفعل عندما يبدأ شعور بالغضب فبدلًا من رمي الكتل عندما يكونون محبطين قد يذهبون إلى غرفتهم أو إلى ركن مهدئ معين.
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