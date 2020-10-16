

أعراض شائعة تدل على إصابة الأطفال بكورونا أعراض شائعة تدل على إصابة الأطفال بكورونا

قام فريق من الباحثين في المملكة المتحدة بتسليط الضوء على أعراض شائعة تدل على إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد.



وقال موقع "بوي جينيوس ريبورت" إن لقاح كورونا قد لا يوصى به للأطفال في البداية، وهو الأمر الذي يبدو جليا من خلال التجارب التي تجرى حاليا والتي تستهدف البالغين فقط.



وأوضح المصدر أن معرفة أعراض كورونا، التي يمكن أن تظهر عند الأطفال، ستكون المفتاح الأهم للحفاظ على سلامة الشباب.

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وللتوصل لهذه المعطيات، ألقى الباحثون نظرة على بيانات أكثر من 200 طفل ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.ووجد الباحثون أن الأطفال الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" يظهرون في الغالب الأعراض المتعارف عليها، مثل التعب والصداع والحمى. بينما يصاب البعض أيضا بالسعال أو يفقدون حاسة التذوق أو الشم.ووجد خبراء الصحة أن ثلث الأطفال كانوا بدون أعراض تماما.ومن بين الأطفال الذين ظهرت عليهم الأعراض، أفاد 55 في المئة منهم بالشعور بالتعب، و54 في المئة عانوا من الصداع، وحوالي 50 في المئة عانوا من الحمى.وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى التهاب الحلق والإسهال وفقدان الشهية.