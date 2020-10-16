

مركب في الشاي الأخضر والتفاح والتوت قد يساعد على خفض ضغط الدم مركب في الشاي الأخضر والتفاح والتوت قد يساعد على خفض ضغط الدم

زعمت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي غني بالفلافانول، مثل الموجود في التفاح والتوت والشاي، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ودرء أمراض القلب.



ودرس باحثون بريطانيون وأمريكيون، من جامعة ريدينغ وجامعة كامبريدج وجامعة كاليفورنيا ديفيس ومارس إنكوربوريتد، النظام الغذائي وضغط الدم لـ 25168 شخصا يعيشون في مقاطعة نورفولك الإنجليزية.



وجد الباحثون أن الاختلاف في ضغط الدم بين الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا يتضمن كميات أقل بـ10% من الفلافانول المطلوب وأولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالفلافانول أعلى بنحو 10%، كان بين 2 و4 مم زئبق.

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وأشار الفريق الدولي إلى أن هذا التأثير "صغير نسبيا". ومع ذلك، قالت الدراسة إنها كانت قابلة للمقارنة مع التغيرات في ضغط الدم التي لوحظت في أولئك الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو النظام الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) أو تقليل تناول الملح بشكل معتدل.ولم تجد الدراسة صلة بين تناول الفلافانول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولم يكن هناك ارتباط بالوفيات، سواء من أمراض القلب والأوعية الدموية أو أي سبب آخر.وعلى عكس معظم الدراسات الأخرى التي تبحث في الروابط بين التغذية والصحة، لم يعتمد الباحثون على إبلاغ المشاركين في الدراسة الجديدة عن نظمهم الغذائية، ولكن بدلا من ذلك قاموا بقياس تناول الفلافانول بموضوعية باستخدام المؤشرات الحيوية الغذائية، مؤشرات المدخول الغذائي أو التمثيل الغذائي أو الحالة الغذائية الموجودة في الدم.وقال مؤلف الورقة البحثية الرئيسي وخبير التغذية، جونتر كونلي، من جامعة ريدينغ: "ما تعطينا إياه هذه الدراسة هو اكتشاف موضوعي حول العلاقة بين الفلافانول، الموجود في الشاي وبعض الفواكه، وضغط الدم".وتؤكد هذه الدراسة نتائج دراسات التدخل الغذائي السابقة، وتظهر أنه يمكن تحقيق نفس النتائج مع اتباع نظام غذائي معتاد غني بالفلافانول.وأضاف كونل، من جامعة ريدينغ: "على النقيض من البيانات الغذائية المبلغ عنها ذاتيا، يمكن للمؤشرات الحيوية التغذوية أن تعالج التباين الهائل في تكوين الغذاء. لذلك يمكننا بثقة أن نعزو الارتباطات التي لاحظناها إلى تناول الفلافانول".وأشار الفريق الدولي إلى أن هناك حاجة لإجراء تجارب على نطاق واسع لاختبار اكتشافهم القائم على الملاحظة بأن ضغط الدم يمكن تفسيره بالاختلافات في تناول الفلافانول.وقال هاجن شروتر، كبير مسؤولي العلوم في Mars Edge، المؤسسة التي مولت الدراسة وشاركت في البحث: "تضيف هذه الدراسة رؤى رئيسية لمجموعة متزايدة من الأدلة التي تدعم فوائد الفلافانول الغذائي في الصحة والتغذية. ولكن ربما كان الأمر الأكثر إثارة هو فرصة تطبيق المؤشرات الحيوية الموضوعية لتناول الفلافانول على نطاق واسع".يذكر أن الفلافانول هي مجموعة فرعية من مركبات الفلافونويد، والتي توجد في المشروبات مثل الشاي (الأخضر بشكل أساسي وأيضا الأسود) والفواكه مثل التفاح والكمثرى والتوت.