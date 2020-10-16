

لجلب السعادة| 6 أطعمة تعمل على تحسين المزاج لجلب السعادة| 6 أطعمة تعمل على تحسين المزاج

على الرغم أن الطعام الصحي المتوازن قد يبدو مملا لبعض الأشخاص ولكن في الحقيقة أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية للجسم والتي بدورها تدعم الصحة العامة وتجنبنا الأمراض وبنفس الوقت لها تأثير مهم في الحالة النفسية من تحقيق الهدوء النفسي والسعاده والايجابية، يجعلنا نقبل عليه بكل شغف.



قدم خبير التغذية أحمد فرغلي بعض الأطعمة التي ثبت علميا قدرتها على تحقيق السعادة والإيجابية وهي:



سمك السلمون

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يعود ذلك لغناه بالأحماض الدهنية والأوميجا 3 الضرورية لسلامه الجهاز العصبي و تحسين المزاج و علاج الاكتئاب كما أنه غني بفيتامين Vitamin B12 الضروري لزياده إنتاج هرمون السعادة.السبانخهو غني جدا بحمض الفوليك والمعروف بقدرته على التقليل من التعب و الاكتئاب، كما أن السبانخ غنية جدا بالمغنيسيوم الضروري لانتاج هرمون السعادة.الدجاج و الديك الروميتحتوي على العديد من الأحماض الامينيه منها الضروري لتصنيع هرمون السعادة و ايضا الهرمون الذي يساعد الجسم في محاربه الضغوط النفسية وأيضا يساعد الجسم في إنتاج هرومانات المسئولة عن الهدوء والراحه النفسية.-الجوز البرازيليهي غنية بالسيلينيوم الضروري لسلامه الغده الدرقيه حيث أن أمراض الغدة الدرقية تعتبر من أهم أسباب الأمراض النفسية.الشوكولاتة الداكنةتحتوي على الاقل ٨٥ ٪ على الكاكاو الخام، والتي بدورها تحفز الدماغ على إنتاج Endorphins وتقلل بذلك الضغوط العصبية وتعطينا الشعور بالهدوء.الفلفل الحاريعتبر الطعام الحار على الأغلب يعطينا شعور بالسعادة خا للاشخاص المعتادين عليه، ويعود ذلك إلى غناه بمادة Capsaicin والتي بدورها ترتبط بمستقبلات الالم وتوقف عملها.