

حرارة وبرودة وأمطار غزيرة.. حالات الطقس المتوقعة اليوم حرارة وبرودة وأمطار غزيرة.. حالات الطقس المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.



كما توقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.



أيضا، توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليل غد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ولطيف على السواحل الشرقية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فهناك فرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، وأن تنشط رياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 28 20الإسكندرية 25 20وادى النطرون 27 20طنطا 29 20شبين الكوم 29 20دمنهور 27 20بلطيم 26 21مطروح 23 19السلوم 22 19سيوة 26 20بورسعيد 26 25دمياط 26 24الزقازيق 29 20المنصورة 28 20الإسماعيلية 29 20السويس 30 20العريش 26 20رفح 27 19رأس سدر 29 22نخل 29 16نويبع 30 25طابا 30 21كاترين 26 15الطور 30 22شرم الشيخ 32 25الغردقة 33 23مرسى علم 32 24الفيوم 31 20بنى سويف 31 20المنيا 32 21أسيوط 33 21سوهاج 34 21قنا 34 22الأقصر 35 23أسوان 36 24إدفو 36 24أبوسمبل 37 24الوادى الجديد35 23شلاتين 33 27أبو رماد 32 26حلايب 31 28رأس حدربة 32 26