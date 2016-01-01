في اليوم العالمي للروماتيزم.. أعراض الذئبة وأسبابها

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الأمراض الروماتيزمية

يحتفل العالم في 23 اكتوبر من كل عام باليوم العالمي لأمراض الروماتيزمية وهي مع الأسف الشديد ليست مرضا واحد بل توجد انواع اضطرابات عديدة من الأمراض الروماتيزمية التى تنتشر بين مختلف الاعمار ابرزها النقرس والروماتويد و الذئبة.

ونستعرض فى هذا التقرير اهم المعلومات عن اعراض الذئبة واسبابها وفقا لما ذكره موقع " webmd " .
يطلق على مرض الذئبة اسم الذئبة الحمراء أو الذئبة الحمامية الجهازية هي أحد أمراض المناعة الذاتية ، وتؤثر الذئبة على عدد كبير من أعضاء الجسم.

أعراض مرض الذئبة:
- الم المفاصل .
- الشعور بالإعياء
- تصلب المفاصل

- الطفح الجلدي ، بما في ذلك الطفح الجلدي "الفراشي" على الخدين
- حساسية الشمس
- تساقط الشعر
- أصابع أو أصابع زرقاء أو بيضاء عند التعرض للبرد (تسمى ظاهرة رينود)
- مشاكل في أعضاء أخرى مثل الكلى
- اضطرابات الدم ، مثل فقر الدم وانخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية
- ألم في الصدر من التهاب بطانة القلب أو الرئتين
- النوبات أو السكتات الدماغية

المصدر: موقع " webmd "

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