نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير منهج الصف الثالث الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً أن مناهج الصف الثالث الثانوي المقررة هذا العام كما هي دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق، مناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي السياق ذاته، فإن نظام التشعيب بالثانوية العام مازال قائمًا هذا العام 2020/2021، وسيكون "أدبي، علمي علوم، وعلمي رياضة"، كما أن الامتحان سيكون إلكترونيًا، ويتم تصحيحه أيضًا بصورة إلكترونية باستخدام النظام الجديد، حيث سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).
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التعليقات على مجلس الوزراء: لا تغيير في منهج الصف الثالث الثانوي
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