الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

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الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هجوما فجر اليوم الجمعة، على عدة مناطق في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصادر فلسطينية، قولها إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالصواريخ موقعا للمقاومة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وحي العمور ببلدة الفخاري ومنطقة أبو هداف في بلدة القرارة شرقي خان يونس، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية فيما لم يبلغ عن إصابات .

وبدوره قال الناطق باسم جيش الإسرائيلي، إن القصف جاء ردا على رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة الغلاف.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الاسرائيلية تمكنت من اعتراض أحدهما، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

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