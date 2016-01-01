القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب



مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب

تسابق الدولة الزمن للانتهاء من الأعمال الجارية في مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، خاصة تنفيذ مشروع الأبراج السكنية ، حيث عزمت الدولة ممثلة وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير أحد أهم البؤر العشوائية التي تعتبر من واجهات القاهرة التي يمر عليها السائحون ذهابا وإيابا.



10 مليار جنيه



مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"بدأته الدولة بقلب جرئ في عهد الرئيس السيسي عام 2017 بعد أن كانت عاجزة عن حل أزمة العشوائية بالمنطقة التي تعد من واجهات العاصمة حيث يعد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضاري، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير بتكلفة اقتربت من 10 مليارات جنيه.

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74 فدانامثلث ماسبيرو يقع على امتداد الشريط الطولي الموازِ لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية و مبنى الإذاعة و التلفزيون، وتصل مساحته إلى 74 فدان ويتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية .المساحة المستهدف تطويرها تصل إلى 40 فدانا، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع و و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.ناطحات سحابوجرى تطوير المشروع من خلال مخطط اعتمد على نقل الأسر وتوفير سكن بديل لهم مؤقتا لحين عودة الراغبين و صرف التعويضات الخاصة بالسكان غير الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير.وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أن تكلفة تعويضات السكان وصلت إلى أكثر من نصف مليار جنيه التعويضات تنوعت بين مادية ووحدات بديلة وأخرى بنفس المكان، ومن المقرر إنشاء ناطحات سحاب ضمن مشروع التطوير.1160 عقاراوأكد أن المخطط شمل هدم المنازل وإخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا 5 عقارات بـ26 يوليو ، حيث تم هدم 1160 عقارا و الإعلان عن بناء الجزء الخاص للسكان الراغبين فى البقاء أولا والتي يجري بناؤها حاليا.1000 وحدة سكنيةوأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الخرسانات المتكاملة بمشروع تطوير الأبراج الجديدة والذى يتضمن عدد 4 أبراج منهم 3 أبراج سكنية تشمل 1000 وحدة سكنية بمساحات متباينة للراغبين في العودة بعد تطويرها.وتابع أن متوسط نسب التنفيذ في الابراج الثلاثة وصلت لـ 50% من أعمال المرحلة الأولى.تفاصيل الأبراجويشمل برجين منهما 18 طابقا تشمل جراج سفلى و دور أرضى تجارى ودور أول جراج علوى و10 مصاعد و 4 مداخل لكل منهما ، بينما يتكون البرج الثالث من11 طابقا تضم دور أرضى تجارى و10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد.ويتم إنشاء البرج الأول على مساحة 19220 مترا مربعا والثاني على مساحة 16970 متر مربع ، بإجمالى 936 وحدة سكنية للبرجين وهما مخصصين للسكان الراغبين فى العودة.أما البرج الثالث فهو إدارى على مساحة 10200 متر مربع، يتكون من 16 طابقا منها دور أرضى مخصص تجارى و15 طابقا إداريا، أما البرج الرابع فهو برج استثماري مكون من 26 طابقا منها 23 طابقا سكنيا متميزا بإجمالى 134 وحدة سكنية، بخلاف دور تجارى ودورين جراج.مناطق ترفيهيةلم يقتصر المشروع لهذا فحسب فتضمن المخطط إنشاء مناطق ترفيهية وممشى للمارة وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.وأكد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن الأسر الراغبة في العودة مجددا إلى مثلث ماسبيرو ، تدفع مصاريف الصيانة فقط كقسط شهري لمدة 20 عاما ، مشيرا إلى أن هناك 918 أسرة طلبوا العودة مرة أخرى لـ مثلث ماسبيرو .وأوضح أن أبراج مثلث ماسبيرو شهدت حتى الآن ضخ نحو 320 مليون فى الأعمال القائمة على مستوى الخرسانات والهيكل الرئيسى، مضيفا أن التكلفة الإجمالية للأبراج تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرا.