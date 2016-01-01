الحكومة: لا صحة لحذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية



المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي من مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية، موضحةً أنه تم إصدار بطاقات تموينية جديدة لنحو 50 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في يوليو الماضي، ليصل إجمالي عدد البطاقات التموينية للمستفيدين من البرنامج إلى150 ألف بطاقة، مُشددةً على تقديم الدعم لجميع الأسر المستحقة دون استبعاد أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.



وفي سياق متصل، بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة خلال العام الجاري نحو 3 ملايين و600 ألف مستفيد، كما تم إضافة 75 ألف أسرة استفادت من تكافل وكرامة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية.



ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

