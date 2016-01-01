وزير إسرائيلي: إطلاق صواريخ من غزة تجاهنا يعكس فشل حكومة نتنياهو



إطلاق صواريخ من غزة إطلاق صواريخ من غزة

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق نفتالي بينت اليوم الجمعة،إن إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل، بانتظام منذ 15 عامًا، دون خوف هذا بالتحديد فشل أساسي ومستمر لحكومة بنيامين نتنياهو.



وأضاف بينيت أنّ عقيدة نتنياهو تقول لسكان البلدات الإسرائيلية "تلقوا الصورايخ، هذا كان سابقا، وهكذا سيكون، لا يوجد شيء نفعله، ستواصل حماس والجهاد إطلاق الصواريخ عليكم خلال السنوات العشرين القادمة وليس لدينا ما نفعله، فقط نبني الجدران، نبني المزيد من الغرف المحصنة، ونشتري المزيد من القباب الحديدية، ونزيد المزايا الضريبية الخاصة بكم، مشيرًا لكننا لن نتمكن من تحقيق الهدوء والأمن لكم".



وتابع، "أنا لا أتفق مع تفكير نتنياهو، هذا مفهوم خطير، فالمفهوم الذي أنوي تبنيه يكون بخلق تغيير جذري في الوضع في الجنوب"

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وطالب بينيت بإعادة الأمن الدائم لسكان البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة، قائلًا "ذلك لن يحدث في يوم واحد، لكنه سيحدث".