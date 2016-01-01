الأرصاد لـ المواطنين: انتظروا أمطارا خفيفة على القاهرة ليلا وغزيرة رعدية في السواحل

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صورة الخبر: الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، على القاهرة والوجه البحري معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري.

ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، ويكون الطقس ما بين المائل للحرارة والحار على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى مساءًا، تكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ)، ويكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية) وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ( دمياط - بورسعيد)
بالاضافة إلى أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتكون حالة البحر المتوسطة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف والرياح السحطية شمالية غربية.

المصدر: elbalad

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