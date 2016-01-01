ترامب يذيع مقابلة تليفزيونية قبل بثها للكشف عن تحيز ضده



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب



نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مقابلة تليفزيونية طويلة قبيل بثها، فيما قال إنها كانت محاولة للكشف عن تحيز الصحفية التي أجرتها.



ونشر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المقابلة التي استمرت حوالي 40 دقيقة مع الصحفية المخضرمة ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة بشبكة "سي بي اس" التليفزيونية الأمريكية، وعلق بقوله: "انظروا إلى التحيز والكراهية والفظاظة نيابة عن برنامج 60 دقيقة وسي بي اس".



وبشكل متكرر، اشتكى الرئيس، الذي بدا عليه أنه في حالة مزاجية سيئة خلال المقابلة، من أنه يواجه "أسئلة صعبة" بينما يحصل منافسه الديمقراطي جو بايدن على أخرى "سهلة".

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وفي بداية المقطع المصور، قال ترامب للصحفية ستال: "فقط، كوني عادلة".وأضاف: "اتمنى أن تجري (ستال) مقابلة مع جو بايدن مثل تلك التي تجريها معي".واتهم ترامب وسائل الإعلام بأنها "افتقدت مصداقيتها" بسؤال بايدن عن نكهته المفضلة للآيس كريم.كما اتهم البرنامج بالتستر على بايدن بعدما قالت له الصحفية إنه "لا يمكننا عرض أمور لا نستطيع التحقق منها".