ترامب يذيع مقابلة تليفزيونية قبل بثها للكشف عن تحيز ضده

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › ترامب يذيع مقابلة تليفزيونية قبل بثها للكشف عن تحيز ضده

صورة الخبر: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مقابلة تليفزيونية طويلة قبيل بثها، فيما قال إنها كانت محاولة للكشف عن تحيز الصحفية التي أجرتها.

ونشر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المقابلة التي استمرت حوالي 40 دقيقة مع الصحفية المخضرمة ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة بشبكة "سي بي اس" التليفزيونية الأمريكية، وعلق بقوله: "انظروا إلى التحيز والكراهية والفظاظة نيابة عن برنامج 60 دقيقة وسي بي اس".

وبشكل متكرر، اشتكى الرئيس، الذي بدا عليه أنه في حالة مزاجية سيئة خلال المقابلة، من أنه يواجه "أسئلة صعبة" بينما يحصل منافسه الديمقراطي جو بايدن على أخرى "سهلة".

وفي بداية المقطع المصور، قال ترامب للصحفية ستال: "فقط، كوني عادلة".

وأضاف: "اتمنى أن تجري (ستال) مقابلة مع جو بايدن مثل تلك التي تجريها معي".

واتهم ترامب وسائل الإعلام بأنها "افتقدت مصداقيتها" بسؤال بايدن عن نكهته المفضلة للآيس كريم.

كما اتهم البرنامج بالتستر على بايدن بعدما قالت له الصحفية إنه "لا يمكننا عرض أمور لا نستطيع التحقق منها".

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ترامب يذيع مقابلة تليفزيونية قبل بثها للكشف عن تحيز ضده

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19368

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager