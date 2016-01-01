نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مقابلة تليفزيونية طويلة قبيل بثها، فيما قال إنها كانت محاولة للكشف عن تحيز الصحفية التي أجرتها.
ونشر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المقابلة التي استمرت حوالي 40 دقيقة مع الصحفية المخضرمة ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة بشبكة "سي بي اس" التليفزيونية الأمريكية، وعلق بقوله: "انظروا إلى التحيز والكراهية والفظاظة نيابة عن برنامج 60 دقيقة وسي بي اس".
وبشكل متكرر، اشتكى الرئيس، الذي بدا عليه أنه في حالة مزاجية سيئة خلال المقابلة، من أنه يواجه "أسئلة صعبة" بينما يحصل منافسه الديمقراطي جو بايدن على أخرى "سهلة".
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التعليقات على ترامب يذيع مقابلة تليفزيونية قبل بثها للكشف عن تحيز ضده
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