هيئة الدواء الأمريكية تجيز استخدام ريمديسيفير لعلاج كورونا

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".
وكانت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا تأثير يذكر لعقار ريمديسيفير الذي يعد علاجا واعدا لكوفيد-19 على منع الوفاة جراء المرض.
والعقار المضاد للفيروسات الذي كان جزءا من المزيج التجريبي الذي أعطي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، تمت مراجعته مع عقارات أخرى في دراسة واسعة النطاق شملت 11 ألف شخص في 30 بلدا.
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