‏فرنسا.. توجيه تهمة الاغتصاب لحفيد مؤسس "الإخوان" في شكوى امرأة خامسة



طارق رمضان طارق رمضان



وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب لطارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان في قضية تتعلق بشكوى امرأة خامسة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.



وأعلن رمضان في نهاية أغسطس الماضي، إنشاء مركز يدعى شفاء للتدريب على الإنسانية والنسوية والأخلاق، في وقت لا يزال فيه متهماً بأربعة قضايا الاغتصاب في فرنسا.



وقال رمضان على حسابه في تويتر أن فريقاً من أكثر من اثني عشر مدرساً سيشاركون في دورات المركز وأن الدروس ستكون إما وجهاً لوجه أو عن بُعد.