قال مصدر حكومي، إنه تقرر منح يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال المصدر، لمصراوي، إنه من المرتقب أن يصدر بذلك قرار رسمي من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المصدر، على أن قرار الإجازة سيشمل العاملين في جميع القطاعات وطلاب المدارس والجامعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مصدر حكومي: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق