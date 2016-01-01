وزيرة الهجرة تحسم الجدل بشأن قطع لسان طبيبة مصرية بالكويت.. فيديو

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صورة الخبر: وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر وسيلة من ضمن الوسائل للتواصل مع المصريين فى الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التى تأتي من المصريين بالخارج عن طريق الواتس آب.

وأشارت إلى أن الوزارة تحركت على الفور بعد ما نشر بشأن قطع لسان طبيبة فى الكويت وذلك بعد مشاجرة مع مواطن كويتي، وكشف أنها تواصلت مع السفير بالكويت لمعرفة الحقيقة.

وأكد أن المشاجرة بين الطبيبة و المواطن كانت مشادة كلامية عادية، وما نشر عن قطع لسان أو ضرب أو أثار دم غير صحيح.

القنصل العام فى الكويت أكد أن الطبيبة قامت بتحرير محضر و ايضًأ المواطن الكويتي قام بتحرير محضر، وكشفت الوزيرة أن الطبيبة متواجدة فى بيتها بالكويت.

المصدر: elbalad

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