واصلت قناة مكملين التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، ادعاءاتها وأكاذبيها لتشويه العملية الانتخابات لمجلس النواب فى مصر.
ونشرت القناة الإخوانية صورا مفبركة حول توزيع حزب مستقبل وطن مساعدات غذائية كرشاوى لشراء الأصوات خلال الانتخابات، ولكن بالرجوع لصفحة الحزب الرسمية على «فيس بوك» تبين فبركة الصور المزعومة.
وبثت الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن من شهور فيديو، تعلن خلاله توزيع مساعدات غذائية على القرى الأكثر احتياجًا انطلاقا من دور الحزب في المشاركة المجتمعية.
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التعليقات على قناة مكملين الإخوانية تواصل الأكاذيب والفبركة لتشويه انتخابات مجلس النواب.. تفاصيل
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