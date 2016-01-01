قناة مكملين الإخوانية تواصل الأكاذيب والفبركة لتشويه انتخابات مجلس النواب.. تفاصيل

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صورة الخبر: قناة مكملين الإخوانية
قناة مكملين الإخوانية

واصلت قناة مكملين التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، ادعاءاتها وأكاذبيها لتشويه العملية الانتخابات لمجلس النواب فى مصر.

ونشرت القناة الإخوانية صورا مفبركة حول توزيع حزب مستقبل وطن مساعدات غذائية كرشاوى لشراء الأصوات خلال الانتخابات، ولكن بالرجوع لصفحة الحزب الرسمية على «فيس بوك» تبين فبركة الصور المزعومة.

وبثت الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن من شهور فيديو، تعلن خلاله توزيع مساعدات غذائية على القرى الأكثر احتياجًا انطلاقا من دور الحزب في المشاركة المجتمعية.

لمشاهدة الفيديو الحقيقي اضغط هنا

https://www.facebook.com/watch/?v=664046430992485

المصدر: elbalad

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