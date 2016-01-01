لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

هشاشة العظام
تصيب هشاشة العظام البالغين فوق سن 50 سنة ويمكن علاج هشاشة العظام باستخدام بعض العلاجات الطبيعية الفعالة والتي تساعد فى علاج هشاشة العظام .
ويعد مرض هشاشة العظام من الأمراض التي يمكن أن تتطور بشكل سريع دون الشعور به، وخاصة عند كبار السن غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ولا توجد أعراض واضحة له بشكل دقيق.
وتعد أبرز أسباب الهشاشة هي العمر والإصابة بالسمنة وتصيب هشاشة العظام الغالبية العظمى من النساء بعد سن انقطاع الطمث ولكن قد تحدث أيضًا لدى الأشخاص الصغار.
أعراض هشاشة العظام
وبحسب موقع "هيلث لاين"، إليك أبرز أعراض هشاشة العظام التي يمكنك ملاحظتها في البداية حتى تستشير طبيبك وتبدأ في العلاج المبكر.
1- الشعور بآلام مستمرة في الظهر والمفاصل والركبة
2-التعرض للكسور بشكل متكرر وسهل نتيجة ضعف العظام
3-نقص في الطول
4-وجود انحناء في العمود الفقري
5- عدم القدرة على حمل الاشياء الثقيلة
6- صعوبة المشي والحركة ، في حالات هشاشة عظام الركبة
7-فقدان الوزن مع مرور الوقت .
علاج هشاشة العظام
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من هشاشة العظام.
يمكن أن يساعد تضمين الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والبروتين في منع هشاشة العظام، كما أظهرت الدراسات البحثية أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام .
- النوم الجيد أمر ضروري في إدارة هشاشة العظام.
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