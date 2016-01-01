لا تظهر أعراض سرطان القولون في المراحل المبكرة تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى العامل الوراثى والتاريخ العائلي للإصابة ووجود خلل في الجينات تسبب في تحور الخلايا السرطانية الموجودة في القولون .
وفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز أسباب سرطان القولون الإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنة و تقدم العمر غالبية المصابين بسرطان القولون يزيد عمرهم على 50 عاما.
كذلك إتباع نظام غذائي منخفض الألياف غني بالدهون سبب من أسباب سرطان القولون.
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التعليقات على اكتشفيه فى المراحل المبكرة.. أعراض تحذيرية لسرطان القولون
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