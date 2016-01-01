اكتشفيه فى المراحل المبكرة.. أعراض تحذيرية لسرطان القولون

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صورة الخبر: سرطان القولون
سرطان القولون

لا تظهر أعراض سرطان القولون في المراحل المبكرة تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى العامل الوراثى والتاريخ العائلي للإصابة ووجود خلل في الجينات تسبب في تحور الخلايا السرطانية الموجودة في القولون .

وفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز أسباب سرطان القولون الإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنة و تقدم العمر غالبية المصابين بسرطان القولون يزيد عمرهم على 50 عاما.

كذلك إتباع نظام غذائي منخفض الألياف غني بالدهون سبب من أسباب سرطان القولون.

فحص سرطان القولون

يمكن فحص سرطان القولون عن طريق إجراء تحاليل للبراز ودلالات أورام وأشعة مقطعية لاكتشاف مدى إصابة المريض بورم في القولون.

الحماية من سرطان القولون

ووفقا لموقع برايت سايد إليك بعض النصائح التي تحمي من الاصابة بـ سرطان القولون وهي :
-شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل
-ممارسة الرياضة بشكل مستمر ومنها المشي يوميا نصف ساعة، فهي تساعد على انتظام حركة الجهاز الهضمي بالكامل.
-اتباع العادات الغذائية الصحية مثل البعد عن الزيوت والأكلات الجاهزة
-تناول السلطات والفواكه والخضراوات

المصدر: موقع برايت سايد

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