

خفض ضغط الدم خفض ضغط الدم

إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، فأنت بحاجة إلى طرق سريعة وفعالة لخفض ضغط الدم دون تناول دواء. حتى لو وصفك طبيبك بأدوية ، فلا توجد حبوب سحرية. سيساعدك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في حل هذه المشكلة الطبية.



إليك طرق طبيعية للحصول على ضغط دمك في المعدل الطبيعي.



1. إنقاص الوزن

السمنة عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم. إذا كنت ترغب في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لديك ، فإن إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي إنقاص الوزن.

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2. قللي من الكافيينإذا كنت تستهلك كوبين فقط من القهوة يوميًا ، فإنك تتناول 200 إلى 300 مجم من الكافيين. و أظهرت الدراسة أن هذا الكم صغير من القهوة يمكن أن يرفع ضغط الدم .3. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيومإذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم ، فمن الضروري تناول الخضار والفواكه الغنية بالبوتاسيوم. عندما يكون لديك مستويات كافية من البوتاسيوم في جسمك ، فإن كليتيك تتخلصان من الصوديوم الزائد عند التبول.لن يؤدي التخلص من الكميات الزائدة من الصوديوم إلى خفض ضغط الدم فحسب ، بل سيقلل الالتهاب. يمكنك أن تقول وداعا للأقدام المنتفخة. جرب أشياء مثل الفاصوليا ، والزبيب ، والبطاطا الحلوة ، والطماطم.4. دلل نفسك مع الشوكولاتة الداكنةمن لا يحب الشوكولاتة؟ تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يحتاجها جسمك ويمكن أن يساعد تناول أونصتين فقط من الشوكولاتة الداكنة كل يوم على خفض ضغط الدم الانقباضي ، ولكن لا ينبغي أن يكون المصدر الوحيد لعلاج ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي.5. شرب كوب من شاي الكركديهيستخدم الصينيون أشياء مثل شاي الكركديه لعدة قرون. هذا المشروب ذو النكهة القوية له تأثير كبير على ضغط الدم.6. علاج الشخيرهل تعلم أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يعانون أيضًا من توقف التنفس أثناء النوم؟ هل اشتكى شريكك من الشخير المستمر؟ هل تستيقظ أو لا تستطيع التنفس أو تسعل في الليل؟.