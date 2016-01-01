أعراض حصوات الكلى وعلامات تنذرك أن الوضع الصحي لديك خطير



حصوات الكلى حصوات الكلى

تعد حصوات الكلى من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض فان هناك أسباب عديدة لحصوات الكلى أبرزها الجفاف قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى



وفقا لموقع برايت سايد قد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى.

بالإضافة إلى السمنة فيعد الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع (BMI) هم أيضًا عرضة لهذا المرض.



فيما يلي أعراض الإصابة بحصوات الكلى أبرزها الشعور بالألم في الظهر أو البطن فإذا لاحظت أنك تعاني من ألم حاد أو حارق أثناء التبول، فقد تكون هذه علامة أخرى على أنه لديك حصوات بالكلى و التبول باستمرار بالإضافة إلى وجود دم في البول ورائحة قوية للغاية .

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مشروبات سريعه لتنظيف الكلىقدم موقع healthline مشروبات سريعة لـ تنظيف الكلى ومنع تكون حصوات الكلى ومنها :1- البقدونس المغلي قومى بغلي كوب من الماء ثم ارفعه من على النار ثم أضف له أعواد البقدونس الطازج وغطي الكوب وتناوله يوميىا2- العصير الاخضرفي الخلاط يتم خلط حزمة بقدونس مع حزمة كزبره مع نصف خيارة مقشرة وعصير ليمونة مع نصف كوب ماء وشرب الخليط بشكل مستمر، فهو ينظف الكلى و الكبد .3- ديتوكس الماء السهلقومى بتقطيع شرائح الليمون مع أعواد النعناع الطازج وشرائح الخيار و أضفها إلى لتر ماء واتركه طوال الليل ، ثم ابدأ بالشرب منه في اليوم التالي على مدار اليوم .