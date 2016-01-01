شهي و لذيذ.. طريقة عمل الأرز المعمر بأسهل الخطوات

الأرز المعمر من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، فقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك طريقة عمل الأرز المعمر .
المقادير للأرز المعمر :
٢كوب أرز مصري مغسول ومتصفي
٣كوب حليب بارد
٢علبة زبادي
٢ملعقة كبيرة قشطة بلدي
٢ملعقة كبيرة زبدة
رشة سكر
ملح
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