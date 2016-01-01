شهي و لذيذ.. طريقة عمل الأرز المعمر بأسهل الخطوات

آخر الأخبارالأسرة والطفل › شهي و لذيذ.. طريقة عمل الأرز المعمر بأسهل الخطوات

صورة الخبر: طريقة عمل الأرز المعمر
طريقة عمل الأرز المعمر

الأرز المعمر من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، فقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك طريقة عمل الأرز المعمر .

المقادير للأرز المعمر :
٢كوب أرز مصري مغسول ومتصفي
٣كوب حليب بارد
٢علبة زبادي
٢ملعقة كبيرة قشطة بلدي

٢ملعقة كبيرة زبدة
رشة سكر
ملح

طريقة التحضير للأرز المعمر :
نحضر طاجن ويدهن جيدًا بالزبدة ثم نضع الأرز والحليب والملح والسكر ونقلبهم جيدًا.
ثم نقلب الزبادي ويوزع على الوجه وكذلك القشطة على الوجه.
يغطي الطاجن ونتركه لمدة ساعتين جانبًا.
ثم نضع على الوجه الزبدة الزائبة ويدخل فرن ساخن على أعلى درجة حرارة.
يوضع الطاجن على ارضية الفرن وعندما يتشرب يوضع على الشبكة ويترك حتى يكمل التسوية ويأخذ لون ثم يقدم بالهنا والشفا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شهي و لذيذ.. طريقة عمل الأرز المعمر بأسهل الخطوات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82592

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager