يحتفل العالم اليوم 22 أكتوبر بـ اليوم العالمي بالتأتأة أو التلعثم في الكلام، وهي حالة مرضية تصيب الأطفال بشكل كبير، بسبب سواء حالتهم النفسية.
وناشد الأطباء وفقا لموقع "familydoctor"، بضرورة التحدث إلى الطبيب إذا عانى الطفل من التأتأة، يمكن أن يساعد العلاج المبكر في منع تحول التلعثم إلى مشكلة تستمر مدى الحياة.
ويعتمد العلاج على شدة وتكرار تلعثم طفلك، قد تتم إحالتك إلى معالج النطق، من المحتمل أن يشمل العلاج زيارات منتظمة مع معالج النطق، بالإضافة إلى تمارين النطق التي يجب القيام بها في المنزل. من المهم اتباع خطة علاج معالج النطق الخاص بك.
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التعليقات على أسرع في علاجه.. 6 طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال
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