أسرع في علاجه.. 6 طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال



طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال

يحتفل العالم اليوم 22 أكتوبر بـ اليوم العالمي بالتأتأة أو التلعثم في الكلام، وهي حالة مرضية تصيب الأطفال بشكل كبير، بسبب سواء حالتهم النفسية.



وناشد الأطباء وفقا لموقع "familydoctor"، بضرورة التحدث إلى الطبيب إذا عانى الطفل من التأتأة، يمكن أن يساعد العلاج المبكر في منع تحول التلعثم إلى مشكلة تستمر مدى الحياة.



ويعتمد العلاج على شدة وتكرار تلعثم طفلك، قد تتم إحالتك إلى معالج النطق، من المحتمل أن يشمل العلاج زيارات منتظمة مع معالج النطق، بالإضافة إلى تمارين النطق التي يجب القيام بها في المنزل. من المهم اتباع خطة علاج معالج النطق الخاص بك.

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يشمل العلاج أيضًا تعليم الوالدين طرقًا لدعم أطفالهم، قد يتم تشجيعك على:1- وفر بيئة مريحة في المنزل.2- امنح طفلك العديد من الفرص للتحدث.3- تحدث بطريقة بطيئة ومسترخية ، حتى لا يشعر طفلك بالضغط للتحدث بسرعة.4- استمع عندما يتحدث طفلك. لا تقاطع أو تنهي جملهم. انتظر منهم أن يقولوا ما يريدون أن يقولوه.5- ركز على محتوى ما يقوله طفلك ، وليس على كيفية إيصاله.6- لا تعاقب طفلك على التأتأة، كن صبورا، عدم التحلي بالصبر عندما يتحدث طفلك يجعل التلعثم أسوأ، إنه يحرج طفلك أكثر.