بدون مسكنات.. أطعمة تخلصك من الصداع في لمح البصر



أطعمة تخلصك من الصداع أطعمة تخلصك من الصداع

يعد الصداع من أكثر الآلام المزعجة وينتج الصداع دون سبب مرضى واضح مثل الكلى والقلب وإنما ناتج عن بعض السلوكيات الخاطئة وحينها يمكن علاجه ببعض العلاجات المنزلية.



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وفقا لموقع "nhs" أهم أسباب الصداع الأكثر انتشارا بين البشر، وهى نزلات برد أو الأنفلونزا والضغط العصبى ووجود مشاكل في النظر وعدم تناول وجبات منتظمة أو شرب كمية كافية من السوائل

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على الجانب الآخر إذا كنت تعانى من الصداع النصفى وأعراضه المزعجة إليك أطعمه سريعة تساعد على تهدئة الصداع النصفى بدون مسكنات.اقرأ أيضا ..النتيجة مذهلة.. 5 أطعمة تخلصك من الصداع النصفى.. تعرف عليها-الخضراوات الورقيةمصدرًا غنيًا للمغنيسيوم ، وهو فعال في علاج الصداع النصفي وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم له خصائص قوية في تخفيف الصداع النصفي- بذور الكتاناتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.- البروكليمصدر غني للمغنيسيوم. تناول البروكلي المسلوق أو المطهو ​​على البخار مع رشة من الفلفل الحار للتخلص من الصداع النصفي.- حليب قليل الدسميحتوي الحليب منزوع الدسم أيضًا على الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يتحكمان في تأثيرات الصوديوم ويبقيان مستويات ضغط الدم تحت السيطرة ، مما يمنع ظهور الصداع.علاج الصداع فى المنزلوبجانب العلاجات السابقة إليك أهم طرق العلاج الأولية للصداع فى المنزل وفقا لما ذكره موقع "nhs".-اشرب الكثير من الماء والعصائر والمشروبات الطبيعية-احصل على قسط كبير من الراحة إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا-حاول الاسترخاء لان التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ-مارس الرياضة عندما تستطيع فعل ذلك