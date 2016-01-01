فتح باب التطوع لـ المعلمين والموجهين لتقديم المناهج عبر قنوات التعليم الفني



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أنه في اطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية طلاب التعليم الفني من فيروس كورونا المستجد ، تقرر :



تقديم شرح وافي للمناهج التعليمية على قناة مصر للتعليم الفني وعلى موقع الوزارة وعلى منصة " أنا فني" وغيرها من المنصات وقنوات يوتيوب.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم حاليا اختيار نخبة من المعلمين والموجهين للقيام بتقديم المناهج الدراسية الخاصة بالتعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري –فندقي).

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وكشفت وزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لمن يريد التطوع من المعلمين والموجهين لتقديم المناهج الدراسية عبر هذه القنوات الخاصة بالتعليم الفني.وشددت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط في المتقدم : أن يكون من معلمي وموجهي التعليم الفني ، وأن يكون لديه القدرة على تصميم العروض التقديمية والفيديو للمناهج الدراسية ، وأن يكون لديه القدرة على الشرح الوافي وتبسيط المعلومة وعرضها بشكل شيق .وقالت وزارة التربية والتعليم : على من يتوافر لديه الشروط السابق ذكرها أن يرسل (الاسم - التخصص - الوظيفة على الكادر – وجهة العمل – المحافظة – رقم التليفون –المنهج لدراسي – صحيفة احوال إلكترونية حديثة – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة شخصية ) إلى الادارة المركزية للتعليم الفني بقطاع الكتب – فيصل – الجيزة او على فاكس رقم 0235820932 او عبر الواتس اب على رقم 01112756606 او صفحة قناة مصر للتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في موعد أقصاه 27 أكتوبر 2020.جدير بالذكر أنه تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، تم إطلاق قناة "مدرستنا" ، والتي تعد أول قناة تعليمية عن بعد في مصر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي.وبدأ الاحد الماضي البث الرسمي لـ قناة مدرستنا التعليمية الجديدة ، ببث تحية العلم و السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية بإخراج مبتكر جديد يقدمه عدد من طلاب المدارس في مصر.ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا من خلال :- التردد: 12303.- الاستقطاب: افقى.- معدل الترميز: 27500.- معامل تصحيح الخطأ: 5/6وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يتم فتح قناتين تعليميتين جديدتين يوم 15 نوفمبر 2020 ، احداهما للتعليم الفني ، والثانية لطلاب الثانوية العامة .