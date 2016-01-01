السبت بداية برامج التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش



جامعة العريش جامعة العريش

قرر مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش محافظة شمال سيناء بدء الدراسة، لجميع برامج التعليم الإلكتروني المدمج للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021م .، كما اعتمد جداول المحاضرات والقائمين بالتدريس.



وقد عقد مجلس إدارة مركز التعليم الإلكترونى المدمج برئاسة الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عز الدين الحسيني سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورهاني عبد الله العلاقمي مدير مركز التعليم المدمج، والدكتور رفعت محمد عزوز عميد كلية التربية، والدكتور إبراهيم سعد عبد الحافظ عميد كلية التجارة، والدكتور رياض إسماعيل مصطفى عميد كلية العلوم الزراعية البيئية.



وقد اعتمد مجلس الإدارة، نظام المصروفات الدراسية الجديدة بالتنسيق مع جامعتي المنيا وعين شمس عن العام الجامعي الجديد 2020 / 2021م. ، كما تم اعتماد نتائج الفصل البيني ودور التخلفات للعام الجامعي 2019/2020م لبرامج التعليم المدمج الزراعي والتجاري والتربوي.

قد يعجبك أيضا...

وقد سبق ان نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة العريش، حفل استقبال لأول دفعة من طلبتها الجدد بعد بدء الدراسة بها هذا العام.واعلن الدكتور علي معوض احمد عميد الكلية ، انه تم إستقبال للطلاب الجدد وأول دفعة تلتحق بكلية الطب البيطرى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية مع تحية العلم والتى قام بأداءها أحد طلاب الكلية ، وفقرة للشعر فى حب مصر وأخرى عن طالب كلية الطب البيطرى، الي جانب إسكتش قصير عن سيناء.وذلك تحت رعاية الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش ، وحضور الدكتور حسن الدمرداش، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورعز الدين حسينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على معوض أحمد عميد الكلية.