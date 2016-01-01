قرر مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش محافظة شمال سيناء بدء الدراسة، لجميع برامج التعليم الإلكتروني المدمج للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021م .، كما اعتمد جداول المحاضرات والقائمين بالتدريس.
وقد عقد مجلس إدارة مركز التعليم الإلكترونى المدمج برئاسة الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عز الدين الحسيني سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورهاني عبد الله العلاقمي مدير مركز التعليم المدمج، والدكتور رفعت محمد عزوز عميد كلية التربية، والدكتور إبراهيم سعد عبد الحافظ عميد كلية التجارة، والدكتور رياض إسماعيل مصطفى عميد كلية العلوم الزراعية البيئية.
وقد اعتمد مجلس الإدارة، نظام المصروفات الدراسية الجديدة بالتنسيق مع جامعتي المنيا وعين شمس عن العام الجامعي الجديد 2020 / 2021م. ، كما تم اعتماد نتائج الفصل البيني ودور التخلفات للعام الجامعي 2019/2020م لبرامج التعليم المدمج الزراعي والتجاري والتربوي.
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التعليقات على السبت بداية برامج التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش
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