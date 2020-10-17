أعلنت جامعة حلوان الدكتور برئاسة ماجد نجم رئيس الجامعة عن مد فترة الالتحاق للطلاب الجدد والالتحاق بالدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" لجميع كليات ومعاهد الجامعة بالبرامج التقليدية والبرامج الجديدة والمهنية حتى ٢٩ أكتوبر الجارى جاء ذلك نظرًا لتأخر اعتماد بعض نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثلاث وحرصًا على مصلحة الدارسين.
واشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه سوف يتم القبول وفقًا للوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى للجامعات.
واضافت بأن الدراسة هذا العام سوف تكون بنظام التعليم الهجين والذي يشمل كلا من حضور الدارسين الفعلي للكليات وكذلك نظام التعليم عن بعد Online، لكي يتمكن الدارس من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جامعة حلوان: مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا لـ 29 أكتوبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق