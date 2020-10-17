جامعة حلوان: مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا لـ 29 أكتوبر

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان الدكتور برئاسة ماجد نجم رئيس الجامعة عن مد فترة الالتحاق للطلاب الجدد والالتحاق بالدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" لجميع كليات ومعاهد الجامعة بالبرامج التقليدية والبرامج الجديدة والمهنية حتى ٢٩ أكتوبر الجارى جاء ذلك نظرًا لتأخر اعتماد بعض نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثلاث وحرصًا على مصلحة الدارسين.

واشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه سوف يتم القبول وفقًا للوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى للجامعات.

واضافت بأن الدراسة هذا العام سوف تكون بنظام التعليم الهجين والذي يشمل كلا من حضور الدارسين الفعلي للكليات وكذلك نظام التعليم عن بعد Online، لكي يتمكن الدارس من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

المصدر: elbalad

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