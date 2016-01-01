خالد الجندي يكشف عن آية تصف المسلم الذي يزعم حب الله ..فيديو

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الشيخ خالد الجندي

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قوله تعالى {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}.

وقال الجندي، في لقائه على فضائية"دي إم سي"، إن هذه الآية تعبر وتصف المسلم الذي يزعم أنه يحب الله عزوجل، في الوقت الذي يكون سلوكه مخالفا لمنهج حب الله.

علامات حب الله للعبد قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من علامات حب الله للعبد أولًا أن يوفقه للطاعة، موضحًا أن توفيق الله تعالى للإنسان بفعل طاعة فهذا علامة أو إشارة تدل على المحبة.

علامات حب الله للعبد
وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التوفيق للطاعة أمر عظيم، منوهًا بأن من علامات حب الله للعبد ثانيًا: قبول العمل الصالح الذي يفعله، موضحًا: فإذا وُفِق العبدُ لعبادة صالحة بعد العبادة التي فعلها فهذا يدل على قبول العمل الصالح، كمن صام رمضان فهذا الصوم عبادة صالحة ثم أتبعه بـصيام 6 من شوال.

وتابع: إنه كلما استمر الإنسان على أداء العبادات مثل المواظبة على الصلاة وغيرها من العبادات، فإنها إشارات على قبول هذه العبادات، خاصة أن الاستمرار في العبادة من شروط قبول العمل الصالح.

المصدر: elbalad

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