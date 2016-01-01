شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قوله تعالى {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}.
وقال الجندي، في لقائه على فضائية"دي إم سي"، إن هذه الآية تعبر وتصف المسلم الذي يزعم أنه يحب الله عزوجل، في الوقت الذي يكون سلوكه مخالفا لمنهج حب الله.
علامات حب الله للعبد قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من علامات حب الله للعبد أولًا أن يوفقه للطاعة، موضحًا أن توفيق الله تعالى للإنسان بفعل طاعة فهذا علامة أو إشارة تدل على المحبة.
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التعليقات على خالد الجندي يكشف عن آية تصف المسلم الذي يزعم حب الله ..فيديو
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