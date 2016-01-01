

9 معلومات لن تتوقعها عن “شعار” بوجاتي 9 معلومات لن تتوقعها عن “شعار” بوجاتي

احتفلت شركة بوجاتي الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الخارقة مؤخراً بعيد تأسيسها، ولقد ألقت الضوء على مراحل تصنيع شعار سياراتها الشهير وأبرز المعلومات عنه والتي قد لا يعلمها كثير من عشاق العلامة الفرنسية.



تعود نشأة الشركة الفرنسية العريقة إلى بداية القرن الماضي في عام 1909، وعلى مدار أكثر من 110 سنوات لم يتغير شكل وألوان شعار الشركة، إذ لا يزال يحافظ على قوامه الأصلي المميز باللونين الأحمر والأبيض.



ولقد قدم موقع “موتور وان” تقرير مثير عن أبرز المراحل التي يمر بها شعار بوجاتي إلى أن يصبح جاهزًا لتزيين واحدة من أغلى وأسرع السيارات التي يتم إنتاجها في العالم.

قد يعجبك أيضا...

– مصمم الشعارصمم الشعار Ettore Bugatti، وظهر لأول مرة مطلع القرن الماضي.– ألوان الشعاريرجع طرح الشعار دائما باللون الأحمر والأبيض، إلى أن اللون الأحمر يعبر عن الشغف والأداء العالي للسيارة، والأبيض يعبر عن الرقي والنبل، وذلك وفقاً لمصممه، أما الحرفين في الشعار فإنهما اختصارا لاسم مؤسس الشركة Ettore Bugatti.– النقاط على إطار الشعارتوجد 60 نقطة باللون الأحمر على الإطار الخارجي للشعار، ذكر الموقع أن هذه النقاط كانت من التصاميم الرائجة أوائل القرن الماضي، وكانت تعبر عن اتصال الأجزاء الميكانيكية ببعضها مما يدل على الموثوقية والمتانة.– خامة الشعارتستخدم الشركة لصناعة شعارها الفضة 0.970 والتي تزن 159 جرام لكل شعار.– التصنيعتستعين بوجاتي بشركة متخصصة في تصنيع شعارها، وهي شركة متخصصة بصناعة الفضة تسمى Poellath GmbH & Co. KG Münz، ومقرها ألمانيا.– العمالة المصنعة للشعاريتطلب تصنيع الشعار 20 فنيا، ويتم تصنيع الشعار بشكل يدوي بمعرفة هذا الفريق.– الزمنيتطلب تصنيع الشعار الواحد 10 ساعات من العمل.– النقشيحفر الشعار من كلمات ونقش ورموز على قالب الفضة، عبر آلة صك عملاقة، تقوم بالضغط على قالب الفضة وطبع الحروف عليه بوزن يصل لـ1000 طن.– التلوينتجرى عملية تلوين شعار بوجاتي يدوياً، ويتم استخدام مواد غير سامة ولا تحتوي على الرصاص.