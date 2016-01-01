

أرباح تسلا تتجاوز التوقعات بـ 331 مليون دولار أرباح تسلا تتجاوز التوقعات بـ 331 مليون دولار

ارتفع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا موتورز أمس الأربعاء، بنحو 4% بعد إعلان الشركة تحقيق أرباح وإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي تتجاوز توقعات المحللين.



وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة باولو ألتو بولاية كاليفورنيا أن أرباحها خلال الربع الثالث بلغت 331 مليون دولار بما يعادل 0.27 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح قدرها 143 مليون دولار بما يعادل 0.16 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الحالي.



وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 0.76 دولار للسهم مقابل 37ر0 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الأرباح إلى 56ر0 دولار للسهم.

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في الوقت نفسه، زادت إيرادات تسلا خلال الربع الثالث بنسبة 39% سنويا إلى 77ر8 مليار دولار، مقابل 30ر6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 26ر8 مليار دولار فقط.وذكرت تسلا أنها سلمت خلال الربع الثالث 124318 سيارة طراز موديل 3 للعملاء بزيادة نسبتها 56% عن الفترة نفسها من العام الماضي ونسبتها 55% عن الربع الثاني من العام، في حين سلمت 15275 سيارة من طراز موديل إس/إأكس بانخفاض نسبته 13% عن العام الماضي وزيادة نسبتها 44%عن الربع الثاني.وأنهى سهم تسلا تعاملات أمس الرسمية عند مستوى 64ر422 دولار بزيادة قدرها 70ر0 دولار أي بنسبة 17ر0%، قبل أن يوصل ارتفاعه بعد ختام التعاملات الرسمية ليزيد بمقدار 77ر13 دولار أي بنسبة 26ر3%.