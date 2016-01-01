ارتفع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا موتورز أمس الأربعاء، بنحو 4% بعد إعلان الشركة تحقيق أرباح وإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي تتجاوز توقعات المحللين.
وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة باولو ألتو بولاية كاليفورنيا أن أرباحها خلال الربع الثالث بلغت 331 مليون دولار بما يعادل 0.27 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح قدرها 143 مليون دولار بما يعادل 0.16 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 0.76 دولار للسهم مقابل 37ر0 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الأرباح إلى 56ر0 دولار للسهم.
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التعليقات على أرباح تسلا تتجاوز التوقعات بـ 331 مليون دولار
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