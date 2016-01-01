احتفلت فيات بالذكرى السنوية الأربعين لموديل باندا بالكشف عن باندا 2021 فيس ليفت، والتي حصلت على مصد أمامي جديد وتصميم مختلف للجنوط وشاشة لمسية 7 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.
كما تشمل مزايا الفيس ليفت تجليد جديد للمقاعد والداخلية وألوان إضافية وزخرفات خشبية جديدة.
كما حصلت السيارة على فئة “سبورت”جديدة بجنوط 16 إنش وشعارات “سبورت” وطلاء رمادي غامق حصري ولوحة قيادة بلون التيتانيوم.
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التعليقات على فيات باندا 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً
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