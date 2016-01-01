

فيات باندا 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً فيات باندا 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

احتفلت فيات بالذكرى السنوية الأربعين لموديل باندا بالكشف عن باندا 2021 فيس ليفت، والتي حصلت على مصد أمامي جديد وتصميم مختلف للجنوط وشاشة لمسية 7 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.



كما تشمل مزايا الفيس ليفت تجليد جديد للمقاعد والداخلية وألوان إضافية وزخرفات خشبية جديدة.



كما حصلت السيارة على فئة “سبورت”جديدة بجنوط 16 إنش وشعارات “سبورت” وطلاء رمادي غامق حصري ولوحة قيادة بلون التيتانيوم.

وتعتمد باندا على محرك هايبرد مخفف 1.0 لتر 3 سلندر بقوة 70 حصان وتقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح وتخزينها في بطارية ليثيوم أيون صغيرة للاستفادة منها لاحقاً.















