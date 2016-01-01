

مع بدء موسم الأمطار.. كيف يمكن قيادة السيارة في هذه الأجواء دون مخاطر؟ مع بدء موسم الأمطار.. كيف يمكن قيادة السيارة في هذه الأجواء دون مخاطر؟

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار والاضطرابات المناخية خلال الفترة من الثلاثاء 20 من أكتوبر الجاري وتستمر لمدة خمسة أيام مقبلة.



وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية من الخميس بعدد من المحافظات، وتراجع درجات الحرارة ما بين 4 إلى 5 درجات الفترة المقبلة.



وأوضح خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون خفيفة على شمال الصعيد، ومتوسطة إلى غزيرة على الساحل الشمالي بداية من يوم الثلاثاء، تشمل السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة، ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتصل إلى حد السيول بشمال ووسط سيناء.

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وفي هذه الأجواء المطيرة تزداد مخاطر حوادث السير، وخاصة عند القيادة بالطرق الزلقة بفعل تجمع الأمطار، حيث ترتفع درجة صعوبة التحكم بالسيارة ويقل تأثير الفرامل.وأرسى خبراء بسلامة الطرق والقيادة مجموعة من الخطوات والنصائح التي يمكن باتباعها تفادي مخاطر الحوادث في مثل هذه الأجواء غير المستقرة.ويمكن التعرف على النصائح من خلال الصفحات التالية:تشغيل أضواء السيارةينصح أولريش كوستر، من الرابطة الألمانية لصناعة للسيارات، بتشغيل أضواء السيارة الأمامية والخلفية في أقرب وقت ممكن؛ حيث إن الضوء النهاري يعمل فقط في الأمام، في حين تبقى الإضاءة الخلفية مظلمة.مسافة كافيةيجب ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.السيارة الأماميةعند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.استخدام الفرامليجب الحذر عند استخدام الفرامل لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.وسط الطريقحاول الالتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.الابتعاد عن الهواتفأكد هانز أولريش ساندر، من الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة، أن الخطر الكبير يكمن في تشتيت الانتباه؛ فصحيح أن قائد السيارة لا ينبغي أن يصرف انتباهه إلى الهاتف أو جهاز اللاب توب في جميع أوقات العام، إلا أن الأمر يزداد أهمية في فصل الشتاء؛ حيث يجب أن تكون الاستجابة فيهما بشكل أسرع.السرعة المقررةلا تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، فالمخالفة في هذه الأجواء قد تعرضك ومن معك لخطر داهم.الحذر من المنخفضاتفي الأماكن المنخفضة مثل الأنفاق غالبًا ما تتجمع مياه الأمطار فيها وهو ما يسبب انزلاق السيارة على الماء، مما يفقد الإطارات تماسكها بأرضية الطريق، ولا يمكن التحكم بالسيارة. وهنا يُنصح برفع القدم عن دواسة الوقود والإمساك بالمقود وفصل المحرك عن الحركة.القيادة ببطءينصح يورجن بنته، من مجلس السلامة الألماني على الطرق، بالقيادة ببطء بعد الأمطار داخل الأنفاق، حتى لا يتسرب الماء إلى الجزء الخاص بالسحب في المحرك، وكذلك القيادة ببطء على الجسور والطرق السريعة، والحذر من الرياح الجانبية، خاصة عند مناورات اجتياز الشاحنات الكبيرة.ميكانيكا السيارة10لمزيد من الحذر يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقلال السيارة.الطرق الزراعية والصحراوية11يجب خفض سرعة السيارة وزيادة التركيز والانتباه عند المرور عبر بالمناطق الزراعية والصحراوية خاصةً في الصباح، ذلك لارتفاع احتمالية تعرض تلك الطرق للإصابة بالشبورة الكثيفة ببعض مناطقها أو تراكم مياه الأمطار بها.