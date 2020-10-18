

أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 22 أكتوبر أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 22 أكتوبر

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الخميس ٢٢ أكتوبر، حالة من الاستقرار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار، كالتالي: يتراوح سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و7 جنيهات، وعنب أحمر بين 4 و7 جنيهات، أما عنب كرمسن بـ10 جنيهًا، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو، والبرتقال بلدي 5 و10 جنيهًا وتين برشومي ما بين 6 و10 جنيهات للكيلو.



ووصل سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.