

أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 836 جنيها للجرام أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 836 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولار إلي 1920 دولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 836 جنيها للجرام.





أسعار الذهب:



عيار 18 :716 جنيها.

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عيار 21 : 836 جنيها.عيار 24: 955 جينها.الجنيه الذهب : 6688 جنيها.السعر العالمي : 1920 دولار.وكشفت شعبة المعادن الثمينة، أن الذهب المدموغ فى مصر تراجع خلال عام 2020 بنسبة 30 % بسبب فيروس كورونا، وتراجع نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، و أن كافة المشغولات الذهبية المتداولة فى مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أى جرام ذهب دون دمغة.واضافت أن دمغ الذهب يعتبر حماية للمستهلك النهائى ومن يشترى ذهب غير مدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21 وذلك نظرا لتعدد تشكيلاته، منتشر فى كافة محافظات الجمهورية، و99 % من الذهب المتداول من عيار 21.وأكدت أن عدد كبير من المصريين توجه لشراء الذهب عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، ولكن الشراء الآن هو لشراء السبائك والتى شهدت ارتفاع فى مبيعاتها أكثر من 50 % قياسا على العام الماضى، وشركات كثيرة خصصت خطوط إنتاج كاملة لإنتاج السبائك.وأشارت إلى أن سعر أوقية الذهب لا يستقر ابدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أن عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذ آمن لفترة أطول، ولا يمكن التوقع بوضع الارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.