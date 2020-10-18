

ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم ٢٢ أكتوبر ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم ٢٢ أكتوبر

شهدت أسعار الدواجن، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الخميس ٢٢ أكتوبر 2020.



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 25 و45 جنيهًا، وكانت محافظة البحيرة الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 33 جنيهًا، بينما كانت محافظة جنوب سيناء الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 24 إلى 42 جنيهًا وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.