

استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 22-10-2020 مقابل الجنيه المصرى استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 22-10-2020 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 22-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.





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