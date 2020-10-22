استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 22-10-2020 مقابل الجنيه المصرى

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صورة الخبر: استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 22-10-2020 مقابل الجنيه المصرى
استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 22-10-2020 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 22-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



تعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة أمس الأربعاء عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.

وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الأسعار أكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.

وينتظر المستثمرون الآن المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن مساء اليوم، وكذلك صدور تقرير إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

المصدر: اليوم السابع

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