قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخف الناس صلاة وهو يؤم المصلين، فقد ثبت عنه ذلك.
وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الإمام جُعل ليؤتم به فإذا رأيتموه يركع فاركعوا وإذا كان ساجدًا فاسجدوا ، وإذا كان يصلي بسرعة فمتابعته أولى من الأذكار .
ذور أن بعض الأئمة ينفرون الناس من الصلاة، خاصة وأن منهم من يتلو آيات كثيرة وكبيرة.
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التعليقات على رمضان عبدالمعز: النبي كان أخف الناس صلاة وهو إمام بالمسلمين.. فيديو
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