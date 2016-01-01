رمضان عبدالمعز: النبي كان أخف الناس صلاة وهو إمام بالمسلمين.. فيديو

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخف الناس صلاة وهو يؤم المصلين، فقد ثبت عنه ذلك.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الإمام جُعل ليؤتم به فإذا رأيتموه يركع فاركعوا وإذا كان ساجدًا فاسجدوا ، وإذا كان يصلي بسرعة فمتابعته أولى من الأذكار .

ذور أن بعض الأئمة ينفرون الناس من الصلاة، خاصة وأن منهم من يتلو آيات كثيرة وكبيرة.

وأشار إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد الأئمة إلى أن يرفقوا بالناس فقال أيكم أم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فالواجب على الإمام أن ينظر في الأمر وأن لا يشق على الناس، والقدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام.

وتابع: القدوة هو النبي في أفعاله كلها، لقول الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة وسطًا ليس فيها إطالة تشق على الناس.

المصدر: elbalad

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