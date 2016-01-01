أكد الدكتور عاصم حفني أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة هارفارد الالمانية أن صحيح الدين عبارة يتناولها الكثيرون بشكل ما يتعارض مع قيم الحرية والسماحة التي يؤكدها الدين الاسلامي.
وأضاف حفني خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج اخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الدين في حد ذاته رسالة واحياء انساني، مشيرا إلى أن هذا الإحياء الانسانى لا يقبل العنف بأي صفة ولكن هناك من يؤيد العنف والقتل بإسم الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتابع أننا لسنا أكثر خوفا على الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن النبي كان متسامحا مع المخطئين في حقه أما الان هناك من يتعارض مع فكرة السماحة في الإسلام.
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التعليقات على أستاذ بجامعة هارفارد الألمانية: لسنا أكثر خوفا على الإسلام من النبي.. فيديو
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