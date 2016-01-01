أكد الحكم الجزائري مصطفى غربال والذي كان بداخل غرفة الفار ، أنه لن يتحدث مطلقًا بعد مباراة الزمالك والرجاء عبر أي وسيلة إعلامية أو صحفية.
وكانت بعض التقارير الجزائرية قد تناولت تصريح للحكم مصطفى غربال يفيد بأنه كان يتحدث مع الحكم الكاميروني أليوم نيانت عبر السماعة لرؤيته تقنية في ركلة الجزاء المشكوك بها لصالح الرجاء لكنه لم يكن يرد عليه.
وقال غربال في تصريحات خاصة لصدى البلد عن هذا الأمر : " غير صحيح على الإطلاق ، لم أتحدث بأي وسيلة إعلامية ".
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التعليقات على حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك
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