حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك

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الحكم الجزائري مصطفى غربال

أكد الحكم الجزائري مصطفى غربال والذي كان بداخل غرفة الفار ، أنه لن يتحدث مطلقًا بعد مباراة الزمالك والرجاء عبر أي وسيلة إعلامية أو صحفية.

وكانت بعض التقارير الجزائرية قد تناولت تصريح للحكم مصطفى غربال يفيد بأنه كان يتحدث مع الحكم الكاميروني أليوم نيانت عبر السماعة لرؤيته تقنية في ركلة الجزاء المشكوك بها لصالح الرجاء لكنه لم يكن يرد عليه.

وقال غربال في تصريحات خاصة لصدى البلد عن هذا الأمر : " غير صحيح على الإطلاق ، لم أتحدث بأي وسيلة إعلامية ".

وأضاف : " الحكام التي تتواجد بمعسكر بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية ممنوعين من التحدث عبر أي وسيلة إعلامية ".

وعن صحة ركلة الجزاء لصالح الرجاء ، رفض الحديث عنها معللًا التصريح الماضي وفقًا للإتحاد الإفريقي.

يذكر أن نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء بهدف نظيف ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: elbalad

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