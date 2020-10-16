

لمرضى السكري| الشاي الأخضر والقهوة يقللان من خطر الوفاة بنسبة 63% لمرضى السكري| الشاي الأخضر والقهوة يقللان من خطر الوفاة بنسبة 63%

الشاي الأخضر والقهوة من المشروبات الساخنة التي يجب أن يتخذها الكثير في نظامهم الغذائي اليومي لأهميتهما، وفوائدهما على الجسم.



وتعد أهم فائدة في الشاي الأخضر أنه يحسن مستويات السكر لمرضى السكري من النوع الثاني، كما أنه محفزا للخلايا العصبية، وغني جدا بفيتامين «ب 1» ويساعد على تحسين عملية الهضم وذلك لاحتواءه على الكافيين المساعد للمعدة، وبكمية مناسبة وليست مضرة، كما يساهم في تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.



وبالنسبة للقهوة، فهي من المشروبات التي يعشقها الكثيرون فلديها العديد من الفوائد التي تعود على الجسم، ومنها تحسين مستوى الطاقة والذكاء، حرق الدهون، تحسين الأداء البدني للجسم، التقليل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، الحماية من مرض ألزهايمر والخرف، الوقاية من مرض باركنسون أو الشلل الرعاش، المساعدة على حماية الكبد، بشرط تناولها بالكم المعتدل، محاربة الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية، تقليل خطر أنواع معينة من السرطان.

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وهذا ما أكده علماء جامعة كيوشو اليابانية، في تجاربهم أن الإفراط بتناول الشاي الأخضر والقهوة يوميا يخفض خطر وفاة المرضى المصابين بالنوع الثاني من السكري بنسبة 63%.كما أن العديد من الدراسات التي تؤكد أن تناول الشاي الأخضر والقهوة بصورة منتظمة مفيد للصحة، بسبب احتوائهما على مركبات بيولوجية نشطة ولكنها لم تحدد كيف يؤثران في الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري بحسب «مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care»وقام علماء جامعة كيوشو برئاسة «يوجي كوموريتا» بعمل دراسة حول العلاقة بين تناول الشاي الأخضر والقهوة كل على حدة ومعا، والموت لأسباب مختلفة بين المشتركين في الدراسة "Fukuoka Diabetes Register"، التي هدفها تقييم تأثير الأدوية ونمط الحياة في مؤشر وفيات المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.وشارك في هذه الدراسة 4923 يابانيا «2790 رجلا و2133 امرأة» متوسط أعمارهم 66 سنة شخصت إصابتهم بالنوع الثاني من مرض السكري قبل 5 سنوات وأكثر، وطلب منهم الاجابة عن 58 سؤالا عن نمط حياتهم.أظهرت الدراسة عوامل عديدة مثل النشاط البدني والتدخين وتناول الكحول وعدد ساعات النوم، وأيضا كم عدد أكواب الشاي الأخضر والقهوة التي يتناولونها في اليوم، ومن أجل تصحيح عوامل الخطر قاس الباحثون طول ووزن ومستوى ضغط الدم وتحليل عينة من دم وبول كل مشترك.وتوصل الباحثين، أن 607 مشتركين لم يتناولوا الشاي الأخضر نهائيا، و1143 يتناولونه مرة واحدة في اليوم، و1384 يتناولون 2-3 أكواب يوميا، و1784 يتناولون أربعة أكواب وأكثر في اليوم، وأن 994 مشترك لا يتناولون القهوة، و1306 يتناولون أقل من كوب واحد في اليوم، و963 كوب واحد يوميا، و1660 يتناولون كوبين وأكثر في اليوم.وتوفي 309 مشترك خلال فترة الدراسة التي استمرت خمس سنوات، ومنها بسبب السرطان 114 وأمراض القلب والأوعية الدموية 76، وكانت أقل نسبة وفيات بين الذين يفرطون في تناول الشاي الأخضر والقهوة.وعن نتائج الدراسة، توصل الباحثين إلى أن تناول 4 أكواب وأكثر من الشاي الأخضر مع كوبين أو أكثر من القهوة يخفض خطر الوفاة بنسبة 63%، بينما يعود سبب انخفاض خطر الموت، إلى احتواء الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات مثل الفينولات والثيانين والكافيين، وكذلك تحتوي القهوة على العديد من المركبات البيولوجية النشطة مثل الفينولات والكافيين الذي يؤثر إيجابيا في إنتاج الأنسولين وتحسين حساسية الخلايا.