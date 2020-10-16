تسبّب تلوث الهواء بوفاة 476 ألف مولود جديد سنة 2019، غالبيتهم في الهند وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق دراسة حديثة أظهرت أن السبب الكامن وراء هذه الوفيات في ثلاثة أرباع الحالات هو الدخان السام الصادر عن الوقود المستخدم للطبخ.
وتوفي أكثر من 116 ألف رضيع هندي في الشهر الأول من عمره بسبب تلوث الهواء و236 ألفا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب تقرير "ستايت أوف غلوبال أير 2020" الذي استند إلى معطيات جمعها معهدان أميركيان هما "هيلث إيفيكتس إنستيتوت" و"هيلث ميتريكس أند إيفالواشن".
وأفاد القائمون على التقرير بوجود مزيد من الأدلة التي تسمح بالربط بين تعرّض الأمهات لتلوث الهواء خلال الحمل وارتفاع خطر ولادة الأطفال قبل أوانهم أو بوزن منخفض جدا.
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التعليقات على رقم مرعب.. تلوث الحياة يودي بحياة نصف مليون مولود
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