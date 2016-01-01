

باي بال تدعم العملات الرقمية للدفع عبر الإنترنت باي بال تدعم العملات الرقمية للدفع عبر الإنترنت

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة باي بال أنها ستبدأ بدعم العملات الرقمية للمرة الأولى في تاريخها، حيث أن أصحاب حسابات باي بال سيمكنهم تخزين العملات في حسابهم وشراءها وبيعها أيضاً.



بهذا تكون باي بال أهم شركة وجهة مالية تتبنى العملات الرقمية وهو ما سيعطيها زخم أكبر.



تثير العملات الرقمية منذ سنوات شهية البنوك الإلكترونية والخدمات المالية التقليدية، ففي عام 2018 كانت شركة Square المنافسة لباي بال قد أعلنت عن دعمها للبتكوين من خلال تطبيقها Cash واشترت الشركة بنفسها كمية من البتكوين تساوي قيمتها 50 مليون دولار قبل أسابيع.

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لكن باي بال الآن تدعم قطاع العملات الرقمية وتحديداً العملات الأكبر والأشهر مثل bitcoin ،Ethereum ،Bitcoin Cash، و Litecoin وتخطط لتوسيع هذا الدعم ليصل إلى خدمة تحويل الأموال Venmo والأسواق الدولية في العام القادم.كما تخطط الشركة إلى إطلاق عملة رقمية لدعم المستخدمين في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.هذا التوجه من خدمة الدفع يعني أن العملات الرقمية ستصبح متاحة كعملة يتم الدفع فيها إلى 26 مليون متجر ولدى الخدمة أكثر من 346 مليون مستخدم حول العالم.وسيتم تسوية المعاملات المالية التي تحصل بعملة بتكوين باستخدام العملات التقليدية الدولية لذا لا تحتاج المتاجر والشركات التي تقبل الدفع بالبتكوين إلى إجراء أية عمليات تحويل من عملات رقمية إلى عملة الدولار.