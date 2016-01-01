اعتقال مواطن أمريكي بتهمة الشروع في قتل جو بايدن ونائبته



جو بايدن ونائبته جو بايدن ونائبته

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، اعتقال مواطن أمريكي من سكان ولاية ميريلاند الأمريكية بتهمة تهديد حياة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن.



وبحسب لائحة الاتهام الأمريكية، فإن جيمس ديل ريد، ترك كتابات تهديد على ملصقات التأييد لجو بايدن التي وضعها جيرانه، وقال إنه لديه قائمة عناوين لمؤيدي الديمقراطيين ولديه "سلاح مخيف".



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ريد هدد أيضًا بقتل المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، مشيرة إلى أن القضية الجنائية التي قدمتها الخدمة السرية يوم الأربعاء، لم تشر إلى أي خطوات اتخذها الرجل لتنفيذ تهديداته.

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ومن المقرر أن يلتقي بايدن بمنافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب،في مناظرة رئاسية ثانية قبل الانتخابات، حيث أعلنتلجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، عن تغييرات في قواعد المناظرة الثانية والأخيرة لمنع تكرار مشاهد الفوضى التي جرت في المناظرة الأولى، ووقف محاولات أخذ ترامب المناظرة ناحيته غير مانحٍ منافسه فرصة للرد.وتلقى ترامب انتقادات شديدة من المراقبين السياسيين ومدير الجلسة كريس والاس لمقاطعته مرارًا لخصمه جو بايدن.وبعد الإعلان عن التغييرات، التزمت حملة ترامب بحضور المناظرة قائلة إنه بغض النظر عن التغييرات ستحضر، في محاولة منها لتقديم ميزة لمرشحها، الذي اتخذت بالأساس اللجنة قرارها بسببه.