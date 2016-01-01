مسئول أمريكي يكشف حقيقة انضمام السعودية إلى اتفاق السلام مع إسرائيل

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انضمام السعودية إلى اتفاق السلام مع إسرائيل

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريمان، الدور الذي لعبته السعودية في اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وقال المسئول الأمريكي في تصريحات إلى صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الأربعاء: "لا أريد أن أتحدث باسم السعودية، لكن يمكنني أن أؤكد أن مساعدتها كانت كبيرة في هذه العملية، وهذا أمر واضح تماما"، معتبرا أن موقف السعودية مؤشر قوي للغاية.

وحول استخدام المجال الجوي السعودي قال فريمان: "اليوم الرحلة من مطار بن غوريون إلى البحرين تمضي 3 ساعات، لكن دون موافقة السعودية على مرور الرحلات عبر مجالها الجوي سيستمر مثل هذا التحليق 7 ساعات".

وفيما يخص انضمام السعودية إلى اتفاق السلام مع إسرائيل أضاف: "أعتقد أنه يجب احترام إرادة الحكومة السعودية والسماح لها بالتحرك على وتيرتها الخاصة، والتعامل مع الوضع كما تراه مناسبا، لكننا جميعا راضون جدا عن مساعدة السعودية وآمل في أن يتم توسيعها اعتبارا من هذه اللحظة".

فيما أكد على انضمام مزيد من الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى اتفاق السلام مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

المصدر: elbalad

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