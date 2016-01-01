مسئول أمريكي يكشف حقيقة انضمام السعودية إلى اتفاق السلام مع إسرائيل

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريمان، الدور الذي لعبته السعودية في اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات.
وقال المسئول الأمريكي في تصريحات إلى صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الأربعاء: "لا أريد أن أتحدث باسم السعودية، لكن يمكنني أن أؤكد أن مساعدتها كانت كبيرة في هذه العملية، وهذا أمر واضح تماما"، معتبرا أن موقف السعودية مؤشر قوي للغاية.
وحول استخدام المجال الجوي السعودي قال فريمان: "اليوم الرحلة من مطار بن غوريون إلى البحرين تمضي 3 ساعات، لكن دون موافقة السعودية على مرور الرحلات عبر مجالها الجوي سيستمر مثل هذا التحليق 7 ساعات".
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