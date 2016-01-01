قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يصله أى تقرير رسمي حول اشتباه في اصابات بعض الطلاب بـ فيروس كورونا في إحدى مدارس المنوفية.
وأكد «شوقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي ام سي» أن هناك 3 اختيارات في ظل كورونا أولها الحضور التبادلي والتعلم عن بعد أو تأجيل السنة الدراسية أو التحول لطالب منازل مشيرا إلى أن الإختيارات الثلاثة تطبق على المدارس الرسمية وليس المدارس الخاصة.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك خطا ساخنا لتلقي الشكاوي من أولياء الأمور، وتلقينا كثير من الشكاوى في الفترة الأخيرة مشددا على أننا نرفض أسلوب التشكيك في تطوير العملية التعليمية.
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التعليقات على وزير التعليم يكشف حقيقة اشتباه بحالات كورونا في مدرسة بالمنوفية
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