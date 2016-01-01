وزير التعليم يكشف حقيقة اشتباه بحالات كورونا في مدرسة بالمنوفية



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يصله أى تقرير رسمي حول اشتباه في اصابات بعض الطلاب بـ فيروس كورونا في إحدى مدارس المنوفية.



وأكد «شوقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي ام سي» أن هناك 3 اختيارات في ظل كورونا أولها الحضور التبادلي والتعلم عن بعد أو تأجيل السنة الدراسية أو التحول لطالب منازل مشيرا إلى أن الإختيارات الثلاثة تطبق على المدارس الرسمية وليس المدارس الخاصة.



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك خطا ساخنا لتلقي الشكاوي من أولياء الأمور، وتلقينا كثير من الشكاوى في الفترة الأخيرة مشددا على أننا نرفض أسلوب التشكيك في تطوير العملية التعليمية.

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وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن المعلمين عانوا كثيرًا وكنت مؤمنًا بذلك مؤكدًا أن اقتصاد الدولة تحمل أعباء ومتطلبات كثيرة من بناء المدن الجديدة وبناء المدارس ووجود جائحة كورونا.وأضاف أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية الموجودة في العالم إلا أن مصر وضعت 6 مليارات جنيه من أجل دعم المعلم، مضيفا أن هناك 70% من رسوم مجموعات التقوية سيتم تخصيصها للمعلم نفسه مؤكدا أن الدولة ترى أن المعلم هو عصب العملية التعليمة وستكون هناك أكاديمية لتدريب المعلمين وهذا العام هو العام الذي سيكون فيه تقدير المعلم.ونوه أن المعلمين درجات بدءًا من أول المعلم المساعد حتى كبير المعلمين، مؤكدا أنه سيكون هناك زيادات تتراوح بين 320 و475 جنيها على خلاف العمل الاداري الذي سيحصل على 250 جنيها زيادة.