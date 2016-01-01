قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تحقق في واقعة رفض دخول فتاة للمدرسة في الشرقية بسبب الحجاب لبيان مدي صحته، مشيرا إلى أن هناك أكاديمية أون لاين لتدريب المعلمين بحسب طبيعة كل مرحلة.
وأضاف « شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان برنامج «مساء دي ام سي» أننا نسعي لتقديم خدمة أفضل للمعلمين والمعلم هو عصب العملية التعليمية، وسيتم إضافة قناتين ضمن المنصات الجديدة خلال أيام للتعليم الفني والثانوي.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن أقل زيادة للمعلمين 325 جنيها وهناك حوافز جديدة، مشيرا إلى أن صندوق الرعاية الإجتماعية للمعلمين سيكون له موارد من جهات متعددة، مضيفا أن 3 هناك قوانين أمام البرلمان للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.
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التعليقات على وزير التعليم : نحقق في واقعة رفض دخول فتاة للمدرسة بسبب الحجاب
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