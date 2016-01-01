وزير التعليم : نحقق في واقعة رفض دخول فتاة للمدرسة بسبب الحجاب



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تحقق في واقعة رفض دخول فتاة للمدرسة في الشرقية بسبب الحجاب لبيان مدي صحته، مشيرا إلى أن هناك أكاديمية أون لاين لتدريب المعلمين بحسب طبيعة كل مرحلة.



وأضاف « شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان برنامج «مساء دي ام سي» أننا نسعي لتقديم خدمة أفضل للمعلمين والمعلم هو عصب العملية التعليمية، وسيتم إضافة قناتين ضمن المنصات الجديدة خلال أيام للتعليم الفني والثانوي.



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن أقل زيادة للمعلمين 325 جنيها وهناك حوافز جديدة، مشيرا إلى أن صندوق الرعاية الإجتماعية للمعلمين سيكون له موارد من جهات متعددة، مضيفا أن 3 هناك قوانين أمام البرلمان للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.

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وأوضح أنه أكد اليوم خلال المؤتمر على أن كل ما يتم تقديمه للمعلم لا يكفيه حقه، معقبا: المعلم الذي يقدم رسالته على أكمل وجه ويؤثر في الأجيال دوره لا يمكن تقديره بفلوس أو مرتب.ولفت إلى أن الرئيس طلب وضع تصوير للمعلمين منذ شهر، واليوم وضعنا التصور أمام الرئيس، معقبا: أنا بس نفسي المعلم يعرف أننا كل مليم قدرنا نجيبه جبناه.. ودي مجرد البداية".وتابع: "المشروع دا أو التصور تكلف 6.5 مليار..ودي بداية لأشياء جاية كتير"، معقبا: دي بداية مبشرة وتنم عن خطة الدولة لتطوير ودعم المعلم، وسيتم تطبيق هذا القانون أو التصور بداية من يناير القادم.