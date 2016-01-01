حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا مهما على مضيفه أياكس الهولندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
جاء الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 37، من توغل مميز من ساديو ماني لمنطقة جزاء أياكس من جهة اليسار أنهاه بعرضية أرضية قوية أخطأها المدافع نيكولاس تاجليافيكو ووضع الكرة داخل شباك فريقه.
وأضاع أياكس هدفا محققا قبل دقائق من نهاية الشوط بعد إنفراد من مهاجم الفريق بالمرمى أنهاه بتسديدة ساقطة من أعلى جسد الحارس أدريان كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا تألق المدافع فابينيو في إبعاد الكرة قبل أن تعبر خط المرمى.
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التعليقات على شاهد.. ليفربول يستهل مشواره فى دوري أبطال أوروبا بفوز صعب على أياكس
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